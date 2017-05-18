Макрон провел первое заседание нового Совета министров Франции

ПАРИЖ, 18 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Первое заседание нового Совета министров Франции состоялось сегодня в Елисейском дворце в Париже. Оно прошло под председательством главы Пятой республики Эмманюэля Макрона, который вступил в эту должность 14 мая.

Как сообщил на пресс-конференции официальный представитель правительства Кристоф Кастанер, Макрон заявил, что счастлив объединить за одним столом членов правительства, которые будут работать на достижение общих целей. Президент также отметил, что это беспрецедентный для Франции состав кабинета министров, который был сформирован с учетом равновесия как по гендерному признаку, так и по принадлежности к политическим блокам (левые, правые и центристы).

По словам Кастанера, в рамках Совета министров обсуждались первостепенные вопросы - реформа трудового законодательства, которую планируется начать в ближайшее время, вопросы бюджета, сохранения окружающей среды и другие. "На заседании были озвучены приоритеты работы правительства", - сказал Кастанер.

Он также указал на то, что глава Пятой республики призвал министров к сплоченной работе.

Состав правительства

В состав нового кабинета министров вошли 22 человека: 18 министров и 4 государственных секретаря; 11 мужчин и 11 женщин. Из них трое получили особый статус государственного министра. Это мэр Лиона, один из влиятельнейших политиков из рядов Социалистической партии Жерар Колон, назначенный на пост главы МВД; многолетний лидер французских "зеленых" Николя Юло, получивший должность министра экологического перехода и лидер центристского "Демократического движения" Франсуа Байру, ставший министром юстиции.

Единственным представителем прежнего состава правительства, перешедшим в новый кабинет министров, стал Жан-Ив Ле Дриан - один из ближайших соратников бывшего президента Франсуа Олланда. В новом кабмине Ле Дриан получил должность министра Европы и иностранных дел. Вместе с ним французскую дипломатию на уровне ЕС будет представлять Мариэль де Сарнез - она была назначена на пост министра по европейским делам при МИД.

Во главе же оборонного ведомства на смену Ле Дриану пришла евродепутат, представитель центристов Сильви Гулар. Важнейшая должность министра экономики в правительстве правоцентриста Эдуара Филиппа досталась его однопартийцу из числа "Республиканцев" Брюно Ле Мэру, который в ноябре занял четвертое место на праймериз правых. Ле Мэр уже имеет опыт работы в правительстве - с 2009 по 2012 год он занимал пост министра сельского хозяйства в кабинете Франсуа Фийона.

Министром же труда назначена беспартийная Мюриэль Пенико, представляющая гражданское общество.

Правительство на месяц

Новое правительство Франции сформировано после президентских выборов, второй тур которых 7 мая завершился победой Эмманюэля Макрона. В понедельник новый президент назначил премьер-министром мэра Гавра Эдуара Филиппа, поручив тому к 16 мая сформировать кабинет министров. Позднее объявление состава правительства было отложено на сутки из-за необходимости проведения дополнительных проверок всех претендентов на министерские должности на предмет чистоты перед законом - таков один из обещанных приоритетов Макрона по отбору руководящих кадров для правительства.

Кабинету министров во главе с Филиппом предстоит работать чуть более месяца - до выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), которые пройдут во Франции 11 и 18 июня. По их итогам сформированное сейчас правительство будет сразу отправлено в отставку.

Парламент во Франции избирается по мажоритарной системе - кандидаты от всех партий и блоков ведут борьбу в 577 одномандатных округах. От исхода голосования будет зависеть, сможет ли Макрон в ближайшие пять лет рассчитывать на собственное парламентское большинство, которое сформировало бы правительство, способное проводить в жизнь его политическую программу. Велика вероятность, что в случае победы блока Макрона нынешний кабмин уже через день после отставки фактически соберется заново почти в прежнем составе.