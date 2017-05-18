Регулятор ФРГ выявил нарушения при закупках корветов для Бундесвера

БЕРЛИН, 18 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ выявило нарушения при закупках пяти корветов для ВМС Германии и приняло решение приостановить сделку. Как говорится в опубликованном заявлении ведомства, было нарушено право, регулирующее размещение госзаказов.

"В том числе при закупках вооружений действует принцип, согласно которому это должно происходить на основе конкурса" - отметили в ведомстве.

Минобороны ФРГ утверждало, что речь идет не об основном заказе, но о дополнительных закупках. Их стоимость оценивается в €1,5 млрд. У министерства обороны есть две недели, чтобы опротестовать решение.

"Мы приняли к сведению решение и изучим варианты действий",- отметил представитель оборонного ведомства. "Нам срочно необходимы корабли для ВМС", - добавил он.