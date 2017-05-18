Time: "русские хакеры" атаковали работающих в Пентагоне пользователей Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Около 10 тыс. пользователей сети микроблогов Twitter, работающих в министерстве обороны США, подверглись атаке "русских хакеров", пишет американский журнал Time со ссылкой на подготовленный в начале марте доклад американской контрразведки.

В докладе утверждается, что "русские хакеры" перешли от "простого взлома" электронной почты политиков к "изощренному взлому" Twitter. По версии составителей документа, пишет Time, 10 тыс. сотрудников минобороны США, которые используют Twitter, были направлены "тщательно составленные послания, содержащие вредоносные программы".

При составлении таких программ, утверждает журнал, учитывались личные пристрастия адресатов, такие как интерес к спорту или церемонии вручения премии "Оскар". Вредоносные программы позволяли хакерам брать под контроль телефоны или компьютеры сотрудников Пентагона, пишет Time.

Сотрудники американской контрразведки, по свидетельству журнала, расценили появление таких программ как серьезную угрозу, поскольку в случае возникновения ЧП у хакеров появилась бы возможность через Twitter сотрудников Пентагона распространять ложную информацию, что привело бы к панике и замешательству.

Американские СМИ на протяжении последних месяцев неоднократно заявляли о причастности России к кибератакам, в том числе в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре минувшего года новых санкций против России.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам, а санкции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проявлением агрессии.