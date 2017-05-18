Politico: глава комитета Палаты представителей Чаффетс досрочно покинет Конгресс

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ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Председатель комитета Палаты представителей Конгресса по надзору и государственной реформе, республиканец от штата Юта Джейсон Чаффетс намерен объявить о том, что досрочно покидает Конгресс. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на три осведомленных источника.
По данным издания, законодатель намерен сложить полномочия 30 июня.
В минувший вторник Чаффетс попросил ФБР предоставить до 24 мая всю документацию, связанную с любого рода контактами между президентом США Дональдом Трампом и экс-директором ФБР Джеймсом Коми. Чаффетс, в частности, указывал на статью газеты The New York Times о записке Коми, в которой говорится, что Трамп якобы просил руководителя правоохранительной структуры прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.