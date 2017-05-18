Globo: суд в Бразилии отказал в выдаче ордера на арест лидера социал-демократов

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Эдсон Факин отказал в выдаче ордера на арест сенатора Аэсиу Невиса, лидера влиятельной Партии бразильской социал-демократии. Об этом сообщил в четверг телеканал Globo.
С запросом об аресте Невиса в ФВС обратился генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано. Ранее сенатор был временно отстранен от должности по решению суда. Несмотря на это, он по-прежнему обладает депутатской неприкосновенностью.
Накануне бразильские предприниматели передали в Федеральный верховный суд страны запись, на которой президент республики Мишел Темер якобы просит подкупить экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. Речь идет о владельцах компании JBS SA - одного из крупнейших в мире производителей говядины - братьях Жоэсли Батисте и Уэсли Батисте. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.
На той же записи слышно, как Невис требует от братьев Батиста два миллиона реалов ($638 тыс.) на оплату адвокатов по антикоррупционному делу. Сенатор, который был соперником экс-президента Бразилии Дилмы Руссефф во втором туре президентских выборов 2014 года, также говорит о возможности убить некого свидетеля, который может дать против него показания.