ОБСЕ закрывает последний офис в Закавказье

ВЕНА, 18 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Постоянный совет ОБСЕ не смог достичь консенсуса по вопросу продления мандата представительства организации в Армении. Офис ОБСЕ в Ереване прекратит свою деятельность 31 августа этого года. Об этом сообщили в самой организации.

Стороны так и не смогли прийти к консенсусу и достичь приемлемого решения по продлению мандата. По словам генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Занньера, офис в Ереване и его персонал внесли значительный вклад в оказание помощи властям Армении по выполнению их обязательств в рамках ОБСЕ.

"Сотрудничество с Арменией всегда было плодотворным", - отметил Занньер и добавил, что организация продолжит взаимодействие со страной по всем направлениям.

Бюро ОБСЕ оказывало Еревану помощь в развитии демократических институтов и укреплении гражданского общества. Эта работа включала осуществление мероприятий в таких областях, как реформы законодательства, борьба с коррупцией и торговлей людьми, защита окружающей среды, повышение осведомленности о правах человека, свобода СМИ, гендерное равенство, содействие работе полицейской службы, а также реформа вооруженных сил.

Армения оставалась единственной страной в Закавказье, где действовал офис ОБСЕ. В 2015 году был закрыт офис в Баку. Мандат миссии ОБСЕ в Грузии истек в декабре 2008 года.