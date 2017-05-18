Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. ВВС США нанесли удар по проправительственным отрядам в Сирии после того, как они предприняли действия против проамериканских сил. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

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