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Al Jazeera: переданная РФ Трампом информация об ИГ основана на данных агентов Иордании

Международная панорама
18 мая, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

По словам источников телеканала, у Израиля нет шпионов высокого уровня внутри боевиков, а государство полагается на "обмен разведданными с арабскими партнерами"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Информация о террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которую президент США Дональд Трамп предположительно передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, была частично основана на данных иорданских, а не израильских тайных агентов. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщили источники в разведывательных службах Иордании.

По словам источников Al Jazeera, у Израиля нет шпионов высокого уровня внутри ИГ, а государство полагается на "обмен разведданными с арабскими партнерами". "Когда речь заходит об ИГ, в отличие от Иордании, Израиль опирается на свою радиоэлектронную базу разведки и договоренность по обмену разведданными с арабскими партнерами", - заявил источник.

Отмечается, что Иордания же полагается на агентов на местах, которые проникают в ряды вооруженных формирований, в том числе и ИГ, в Сирии и Ираке.

Трамп, комментируя публикации СМИ, заявил, что как глава государства имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом.

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