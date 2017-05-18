Al Jazeera: переданная РФ Трампом информация об ИГ основана на данных агентов Иордании

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Информация о террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которую президент США Дональд Трамп предположительно передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, была частично основана на данных иорданских, а не израильских тайных агентов. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщили источники в разведывательных службах Иордании.

По словам источников Al Jazeera, у Израиля нет шпионов высокого уровня внутри ИГ, а государство полагается на "обмен разведданными с арабскими партнерами". "Когда речь заходит об ИГ, в отличие от Иордании, Израиль опирается на свою радиоэлектронную базу разведки и договоренность по обмену разведданными с арабскими партнерами", - заявил источник.

Отмечается, что Иордания же полагается на агентов на местах, которые проникают в ряды вооруженных формирований, в том числе и ИГ, в Сирии и Ираке.

Трамп, комментируя публикации СМИ, заявил, что как глава государства имел полное право поделиться информацией с Россией. Он добавил, что данные, которые он предоставил российским представителям, будут способствовать борьбе с терроризмом.