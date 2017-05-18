Интернет-ассоциация Украины: блокировка сайтов в стране создана для политической цензуры

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КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) считает, что блокировка интернет-ресурсов в стране направлена на создание политической цензуры.
Как отмечается в заявлении, интернет-ассоциация "выступает резко против введения технического механизма интернет-цензуры под любым предлогом и против всех законопроектов, где имеют место любые формулировки вида "ограничения операторами доступа к определенным ресурсам сети интернет".
"Мы склоняемся к выводу, что истинные цели внедрения интернет-цензуры на Украине - сугубо создание политической цензуры", - говорится в заявлении ассоциации, опубликованном на ее официальном сайте.
16 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен, в частности, запрет "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников". Указ о санкциях против российских социальных сетей и других компаний вступил в силу 17 мая.