CNN: экс-сенатор Джо Либерман рассматривается как кандидат на пост директора ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Экс-сенатор от штата Коннектикут Джо Либерман рассматривается Белым домом в качестве вероятного кандидата на пост директора ФБР. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники. Президент Трамп, по ее данным, уже провел предварительную беседу с Либерманом. Кандидатура 75-летнего законодателя, бывшего члена Демократической партии, выдвигавшегося кандидатом на пост вице-президента США на выборах 2000 года, по данным CNN, "не вызовет возражений ни со стороны демократов, ни со стороны республиканцев в Конгрессе".

Ранее газета The Wall Street Journal назвала Либермана среди четырех основных кандидатов на пост директора ФБР, наряду с исполняющим обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбом, бывшим высокопоставленным сотрудником ФБР Ричардом Макфили и бывшим губернатором Оклахомы Фрэнком Китингом. Выдвижение на пост директора ФБР Джо Либермана, который в Сенате был сначала демократом, а затем - независимым и поддержал кандидатуру Хиллари Клинтон на президентских выборах 2016 года, позволило бы Белому дому заявить, что эта кандидатура пользуется двухпартийной поддержкой, отметила газета.

Пост директора ФБР стал вакантным после того, как президент Трамп по рекомендации министра юстиции и генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна принял решение уволить Джеймса Коми. Он объяснил это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. Коми возглавлял ФБР менее четырех лет. Он был назначен на эту должность в июне 2013 года предыдущим президентом Бараком Обамой.