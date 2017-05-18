СМИ: украинские силовики открыли огонь по северным окраинам Донецка

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ДОНЕЦК, 18 мая. /ТАСС/. Украинские силовики на протяжении почти двух часов ведут массированный обстрел северных районов Донецка. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики (ДАН).
"С 21:00 ВСУ (Вооруженные силы Украины) ведут обстрел Спартака. Выпущено более 30 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм", - цитирует заявление источника Донецкое агентство новостей.
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было начаться в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.