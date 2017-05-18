Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: украинские силовики открыли огонь по северным окраинам Донецка

Международная панорама
18 мая, 23:39 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 18, мая. /ТАСС

По информации источника, выпущено более 30 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 18 мая. /ТАСС/. Украинские силовики на протяжении почти двух часов ведут массированный обстрел северных районов Донецка. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики (ДАН).

"С 21:00 ВСУ (Вооруженные силы Украины) ведут обстрел Спартака. Выпущено более 30 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм", - цитирует заявление источника Донецкое агентство новостей.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было начаться в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
2
В Абхазии задержали убийцу двух российских миротворцев
3
WADA: Исинбаева до 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА
4
Усманов записал видео, в котором опровергает заявления Навального в свой адрес
5
Евросоюз включил украинскую авиакомпанию "УРГА" в черный список
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Экс-военный задавил одного и ранил 22 человека в Нью-Йорке, терроризм не при чем
Темы дня
Загрузка...
Реклама