СМИ: украинские силовики открыли огонь по северным окраинам Донецка

ДОНЕЦК, 18 мая. /ТАСС/. Украинские силовики на протяжении почти двух часов ведут массированный обстрел северных районов Донецка. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах провозглашенной Донецкой народной республики (ДАН).

"С 21:00 ВСУ (Вооруженные силы Украины) ведут обстрел Спартака. Выпущено более 30 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и мин калибрами 82 и 120 мм", - цитирует заявление источника Донецкое агентство новостей.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на заседании в Минске 29 марта согласовали с 1 апреля режим прекращения огня. 12 апреля на очередной минской встрече стороны подтвердили приверженность "пасхальному перемирию", действие которого должно было начаться в 10:00 мск 13 апреля. Однако обстрелы продолжаются.