США будут сотрудничать со странами региона в урегулировании кризиса в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Ситуация в Венесуэле ухудшается, США будут работать со странами региона над урегулированием кризиса в этой южноамериканской стране. Об этом заявил в четверг президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с колумбийским лидером Хуаном Мануэлем Сантосом в Белом доме.

Глава вашингтонской администрации подчеркнул, что обсудил со своим коллегой "ухудшающуюся ситуацию в Венесуэле". "Страна действительно находится в очень плохой ситуации", - отметил американский президент. По мнению хозяина Белого дома, "на протяжении длительного периода времени" власть Венесуэлы была "невероятно слабой". Трамп пообещал предоставить республике гуманитарную помощь

Он подчеркнул, что "мирная Венесуэла" находится в интересах стран Западного полушария. Трамп указал, что "Америка поддерживает всех людей, которые хотят быть свободными". Он пообещал "сотрудничать с региональными партнерами" в решении "крайне ужасной проблемы" в стране. Президент также назвал венесуэльский кризис "позором для всего человечества".

С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. Неправительственная организация "Центр мониторинга за социальной конфликтностью" к 9 мая насчитала свыше 945 таких выступлений. Согласно последним данным, за этот период погибли 46 человека и пострадали около тысячи. По информации правозащитников, в ходе манифестаций были задержаны более 2,3 тысячи человек.