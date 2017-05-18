Порошенко занял в рейтинге самых богатых украинских чиновников четвертое место

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Украинский президент Петр Порошенко, являющийся владельцем 99 компаний, занял только четвертое место в рейтинге самых богатых госслужащих. Рейтинг составил сервис мониторинга деклараций украинских чиновников OpenDeclarationBot.

На первом месте оказался депутат Кировоградского областного совета от "Оппозиционного блока", глава частного предприятия "Уран" Александр Цапюк с более чем 2 млрд гривен ($74 млн), указанными в декларации. На втором месте представитель управления полиции охраны во Львовской области Андрей Боляк - 1,575 млрд гривен ($58 млн), на третьем - депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Богдан Дубневич - 911,3 млн гривен (около $38 млн). Петр Порошенко задекларировал 789,6 млн гривен ($29 млн) и оказался на четвертой позиции. Замыкает пятерку миллионеров президент АО "Мотор Сич", депутат Рады от "Оппозиционного блока" Вячеслав Богуслаев с 777,3 млн гривен (около $29 млн).

Количество миллионеров сокращается

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), количество миллионеров на Украине в прошлом году сократилось на 24% по сравнению с 2015 годом.

Большинство миллионеров проживает в Киеве - 1686 человек, в Харьковской области - 287, Днепропетровской - 216, Одесской - 211. Но, несмотря на уменьшение количества миллионеров, общая сумма их доходов по сравнению с 2015 годом выросла на 13% или на 3,2 млрд гривен. По информации ГФС, общая сумма задекларированных доходов миллионеров составила 50,8 млрд гривен (примерно $2 млрд), что на 1,4 млрд гривен или на 4% больше 2015 года.

Миллиардеры на месте

В рейтинг самых богатых людей мира, по версии журнала Forbes, в 2017 году вошли шесть украинских миллиардеров. Первое место среди граждан Украины, но 359 в общем списке, занимает владелец группы СКМ Ринат Ахметов, чье состояние журнал оценил в $4,6 млрд. Годом ранее его состояние было в два раза меньше - $2,3 млрд. Второе место занял соучередитель и совладелец крупнейшей украинской финансово-промышленной группы "Приват" Геннадий Боголюбов с $1,4 млрд.

Тройку самых богатых украинцев замкнул владелец компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк с состоянием в $1,2 млрд. Совладельцы группы "Приват" Игорь Коломойский занял пятую позицию с состоянием $1,1 млрд. Такое же состояние имеет и основатель инвестгруппы EastOne Виктор Пинчук.

Президент Петр Порошенко не вошел в рейтинг Forbes. Но глава государства, по версии украинского журнала "Фокус", "обеднел" в рейтинге самых богатых людей Украины. Состояние президента по итогам 2016 года журнал оценил в $589 млн против $750 млн годом ранее. Он переместился в рейтинге с восьмого места на десятое.