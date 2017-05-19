Около 5 тыс. митингующих требуют отставки Темера в Рио-де-Жанейро

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Около 5 тыс. митингующих собрались в центре Рио-де-Жанейро, чтобы потребовать отставки президента Бразилии Мишела Темера. Об этом заявили в четверг представители общественного движения "Фронт народной Бразилии", одного из организаторов акции.

"Около 5 тыс. человек собрались в настоящий момент на площади Канделария в центре Рио-де-Жанейро. Люди еще подходят, но места уже почти нет. В 19:00 (01.00 мск) манифестанты направятся к площади Синеландия", - говорится в распространенном сообщении.

17 мая бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.

После этого судья ФВС Бразилии Эдсон Факин дал разрешение на открытие уголовного дела в отношении Темера в связи с подозрениями в коррупции, а два депутата и один сенатор направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента.

В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи. "В (Федеральном - прим. ТАСС) верховном суде я докажу, что не имею никакого отношения к упомянутым фактам. Я требую всеобъемлющего расследования, которое прояснит ситуацию бразильскому народу. Мне нечего скрывать", - сказал бразильский лидер.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.