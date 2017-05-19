В Иране пройдут президентские выборы

ТЕГЕРАН, 19 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Президентские выборы пройдут в Иране 19 мая. Без малого 56,5 млн иранских избирателей голосованием определят руководителя исполнительной власти страны на предстоящие четыре года.

Фавориты и аутсайдеры

В бюллетенях значатся имена четверых кандидатов. Это баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Роухани, бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси и два бывших министра - экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба. Первые двое считаются явными фаворитами. При этом, согласно данным соцопросов, их шансы на победу примерно равны. Бывшие члены правительства выглядят очевидными аутсайдерами и сами признают за собой эту роль.

Изначально были зарегистрированы шесть кандидатов, однако мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на этой неделе объявили о прекращении участия в президентской гонке. Перед тем, как они сошли с дистанции, многие иранские политологи говорили о неизбежности второго тура, поскольку в первом туре ни один из кандидатов не смог бы набрать требуемых для победы более 50% голосов. Однако теперь, после отвода двух кандидатов, рейтинг которых составлял примерно 10-15%, вероятность того, что один из фаворитов победит уже в первом туре, заметно возросла.

Дуэль реформаторов и консерваторов

Нынешняя предвыборная кампания в Иране как никогда остро обозначила противоборство в стране двух политических лагерей - реформаторов и консерваторов. Следует сказать, что реформировать государственный строй в Иране никто из иранских политиков не собирается. Разница между сторонниками реформ и приверженцами консервативной линии заключается в том, что первые выступают за большую открытость страны, сотрудничество с зарубежными нефтяными компаниями, некоторую либерализацию внутренней жизни, вторые же считают, что Исламская Республика не нуждается в посторонней экономической помощи, не испытывает острой необходимости в иностранных инвестициях и должна развиваться, опираясь на внутренние ресурсы.

Хасана Роухани поддерживают реформаторы. Эбрахим Раиси баллотируется от альянса консервативных партий Народный фронт революционных сил. В ходе избирательной кампании они резко критиковали друг друга. Роухани заявлял, что его консервативный соперник вернет страну во времена международной изоляции и санкций. В ответ Раиси утверждал, что нынешний президент и его кабинет министров представляют власть меньшинства - примерно 4% иранцев, владеющих большей частью национального богатства.

Что же касается остальных 96%, то правительство о них попросту забыло. На митингах экс-генпрокурор выступал с популистскими лозунгами, обещая поднять уровень жизни наибеднейших слоев населения. И следует признать, что его рейтинг в последние дни заметно вырос, особенно после снятия кандидатуры Галибафа, который призвал своих сторонников отдать голоса кандидату от консерваторов.

Роухани по праву ставит себе в заслугу достижение в июле 2015 года соглашения по ядерной программе Ирана, которое, по его мнению, спасло страну от катастрофы, позволило вернуть прежнюю долю на мировом нефтяном рынке, стимулировало экспорт. Никто из кандидатов - ни на митингах, ни в ходе теледебатов - под сомнение значимость этого документа не ставил и не заявлял о планах его пересмотра. Однако Раиси считает, что из-за ядерной сделки Иран пошел на излишние уступки Западу, а связанные с ней ожидания простых иранцев не оправдались.

Закономерность может быть нарушена

Вся история современного Ирана свидетельствует о том, что действующий президент имеет определенное преимущество. Лишь первые два руководителя исполнительной власти не переизбирались на второй срок, но на то были субъективные причины.

Первый - Абольхасан Банисадр не поладил с духовенством и был снят с должности. Его преемник Мохаммад Али Раджаи занимал президентский пост менее месяца. Он погиб в результате теракта вскоре после инаугурации. Все последующие президенты - нынешний лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи (занимал пост президента в 1981-89 гг.), Али Акбар Хашеми-Рафсанджани (1989-1997 гг.), Мохаммад Хатами (1997-2005 гг.) и Махмуд Ахмадинежад (2005-2013 гг.) - неизменно переизбирались на второй срок; на большее они претендовать не могли, поскольку избрание на три срока подряд запрещено Конституцией Ирана.

Хатами и Ахмадинежад были переизбраны в условиях жесткой критики. Реформатора Хатами упрекали в неспособности выполнить предвыборные обещания, ультраконсерватор Ахмадинежад вступал в президентскую должность во второй раз на фоне массовых уличных беспорядков, устроенных его противниками. Все это говорит о том, что иранский электорат склонен предоставлять президентам вторую возможность реализовать нереализованное, даже если и не совсем доволен исполнительной властью.

Как выяснилось, недовольных хватает и сейчас. Хасан Роухани выслушал в ходе избирательной кампании немало резкой критики. Его лично обвиняли в покупке земельных участков по бросовым ценам, а его команду - в выплате непомерно высоких зарплат чиновникам высокого ранга, коррупции и кумовстве, предоставлении огромных беспроцентных кредитов "нужным людям" и других злоупотреблениях. Но как подмечает иранская либеральная пресса, "собака лает, а караван идет".

Шансы Роухани остаться в президентском дворце на следующие четыре года по-прежнему велики. Вместе с тем, его победа вовсе не предопределена. Раиси - серьезный соперник, он вполне может нарушить прослеживающуюся на протяжении нескольких десятилетий закономерность переизбрания президентов.

Интрига сохраняется, но курс останется низменным

Сейчас вряд ли можно с полной уверенностью предсказать победу одного из двух фаворитов. Роухани имеет неоспоримое влияние в столице. Раиси, вероятно, соберет максимальное количество голосов в Мешхеде, где он возглавляет крупный религиозный фонд, в иранской провинции, а также на избирательных участках в воинских частях, поскольку пользуется поддержкой армии и силовых структур.

МВД Ирана будет объявлять результаты голосования по мере их поступления. Судя по всему, чаша весов будет качаться то в ту, то в другую сторону. После подсчета голосов в Тегеране вперед вырвется Роухани. Поступление данных с окраин поправит позиции Раиси, а, возможно, и позволит ему опередить главного конкурента.

Светский Исфахан, вероятно, станет на сторону Роухани. Но результаты голосования в подразделениях Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС Ирана), безусловно, помогут Раиси. Очевидно, что интрига будет сохраняться, не исключено, что до подсчета последних голосов.

Не следует забывать, что президент в Иране - второе по значимости официальное лицо. Верховная власть принадлежит руководителю и духовному лидеру аятолле Али Хаменеи. Именно он определяет основные направления внешней и внутренней политики, выносит решения по наиболее важным для страны вопросам, является главнокомандующим вооруженными силами, поэтому общий курс государства после сегодняшнего голосования вряд ли изменится. Он может быть лишь скорректирован в зависимости от того, сохранит или поменяет хозяина президентский комплекс на тегеранской улице Пастера, а произойдет ли эта коррекция, станет известно после подсчета голосов.