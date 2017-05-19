США расширили санкции по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 19 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Министерство финансов США расширило в четверг санкции в отношении ряда должностных лиц Венесуэлы высокого ранга в связи с нарушением прав человека в республике. Об этом говорится в распространенном заявлении ведомства.

В санкционные списки попали члены Верховного суда южноамериканской республики. Ограничительные меры введены в частности против председателя Верховного суда Майкеля Хосе Морены Переса; заместителя председателя Конституционной палаты Верховного суда Венесуэлы Аркадио де Хесуса Дельгадо Росалеса; бывшего председателя Верховного суда Венесуэлы Гладис Марии Гутьеррес Альварадо; председателя Конституционной палаты Верховного суда Венесуэлы Хуана Хосе Мендосы Ховера.

Всего в санкционном списке значатся восемь лиц из Верховного суда.

С начала апреля в Венесуэле идут масштабные антиправительственные манифестации, число которых приближается к тысяче. Поводом для них послужили решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Сроки этого созыва и детали процедуры голосования пока не названы.

По данным неправительственных организаций, в ходе акций протеста были задержаны свыше 2,3 тысячи человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппозиции, число граждан, погибших от действий силовиков приближается к 50, сотни человек пострадали.