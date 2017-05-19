"Сирийская свободная армия" приостанавливает работу на переговорах в Женеве

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Представители "Сирийской свободной армии" (ССА) на переговорах в Женеве приостанавливают работу в составе делегации Высшего комитета по переговорам (ВКП) в связи с отсутствием прогресса в процессе урегулирования. Об этом говорится в распространенном в четверг представителями ССА заявлении.

"Причина приостановки нашего участия в женевских переговорах - отсутствие стратегического видения переговорного процесса", - следует из сообщения.

ССА представляет крупнейшее объединение вооруженных формирований оппозиции в Сирии, ранее поддержавших ВКП.

Глава делегации ВКП Наср аль-Харири 18 мая обвинил правительство Сирии в несоблюдении перемирия. На протяжении раунда переговоров, главным содержанием которого стало обсуждение инициативы по созданию консультативного механизма по вопросам конституции, ВКП проводил обсуждение ситуации в Женеве с представителями местных советов Идлиба, Хома, Хамса и пригородов Дамаска, где, как утверждают в оппозиции, продолжаются бои.

Раунд межсирийских переговоров в Женеве завершается 19 мая. Заявления отдельных фракций в составе ВКП о приостановке участия в связи с не удовлетворяющей их ситуацией на переговорах уже имели место на предыдущих раундах.