Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Сирийская свободная армия" приостанавливает работу на переговорах в Женеве

Международная панорама
19 мая, 1:23 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 19, мая. /ТАСС

В качестве причины представители ССА назвали "отсутствие стратегического видения переговорного процесса"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Представители "Сирийской свободной армии" (ССА) на переговорах в Женеве приостанавливают работу в составе делегации Высшего комитета по переговорам (ВКП) в связи с отсутствием прогресса в процессе урегулирования. Об этом говорится в распространенном в четверг представителями ССА заявлении.

"Причина приостановки нашего участия в женевских переговорах - отсутствие стратегического видения переговорного процесса", - следует из сообщения.

Смотрите также

Обсуждение конституции не сблизило правительство и оппозицию Сирии

ССА представляет крупнейшее объединение вооруженных формирований оппозиции в Сирии, ранее поддержавших ВКП.

Глава делегации ВКП Наср аль-Харири 18 мая обвинил правительство Сирии в несоблюдении перемирия. На протяжении раунда переговоров, главным содержанием которого стало обсуждение инициативы по созданию консультативного механизма по вопросам конституции, ВКП проводил обсуждение ситуации в Женеве с представителями местных советов Идлиба, Хома, Хамса и пригородов Дамаска, где, как утверждают в оппозиции, продолжаются бои.

Раунд межсирийских переговоров в Женеве завершается 19 мая. Заявления отдельных фракций в составе ВКП о приостановке участия в связи с не удовлетворяющей их ситуацией на переговорах уже имели место на предыдущих раундах.

Смотрите также

ВКП обвиняет правительство в нарушении перемирия в Сирии

Джаафари: создавать специальный механизм для обсуждения конституции Сирии не планируется

Богданов: Москва считает полезным закрепить в СБ ООН меморандум по Сирии

ВКП не видит возможности принятия новой конституции без ухода Асада

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
2
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
3
Терроризм ни при чем: в результате ЧП в Нью-Йорке погиб один человек, ранены 22
4
Слуцкий: новый удар США в Сирии подрывает антитеррористическое сотрудничество
5
В Абхазии задержали убийцу двух российских миротворцев
6
Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама