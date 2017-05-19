Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Одна из бразильских партий вышла из правящей коалиции из-за скандала вокруг президента

Международная панорама
19 мая, 1:59 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Один из членов Социалистической народной партии - министр культуры Роберту Фрейри - уже объявил о намерении покинуть правительство

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Социалистическая народная партия (СНП) Бразилии приняла решение выйти из состава правящей коалиции из-за скандала, разгоревшегося вокруг президента страны Мишела Темера. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении председателя этой политической силы Дави Зайи.

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Бразилии
© REUTERS/Ueslei Marcelino

Globo: в Бразилии зарегистрирован запрос об импичменте президента

В Бразилии прокуратура подтвердила свое намерение добиваться отзыва мандата Темера

В Бразилии сотрудники тюрем заняли здание минюста, протестуя против пенсионной реформы

В документе отмечено, что один из членов СНП - министр культуры Роберту Фрейри - уже объявил о намерении покинуть правительство. Однако его однопартиец - министр обороны Раул Жунгманн - останется на своей должности в связи с "высоким значением его сферы ответственности для обеспечения государственной безопасности в момент кризиса и неопределенности".

17 мая бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.

После этого судья ФВС Бразилии Эдсон Факин дал разрешение на открытие уголовного дела в отношении Темера в связи с подозрениями в коррупции, а два депутата и один сенатор направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента

В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи. "В (Федеральном) верховном суде я докажу, что не имею никакого отношения к упомянутым фактам. Я требую всеобъемлющего расследования, которое прояснит ситуацию бразильскому народу. Мне нечего скрывать", - сказал бразильский лидер.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Темер, Мишел
Темы
Политический кризис в Бразилии
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
2
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
3
Терроризм ни при чем: в результате ЧП в Нью-Йорке погиб один человек, ранены 22
4
Слуцкий: новый удар США в Сирии подрывает антитеррористическое сотрудничество
5
В Абхазии задержали убийцу двух российских миротворцев
6
Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама