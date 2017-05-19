Одна из бразильских партий вышла из правящей коалиции из-за скандала вокруг президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Социалистическая народная партия (СНП) Бразилии приняла решение выйти из состава правящей коалиции из-за скандала, разгоревшегося вокруг президента страны Мишела Темера. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении председателя этой политической силы Дави Зайи.

В документе отмечено, что один из членов СНП - министр культуры Роберту Фрейри - уже объявил о намерении покинуть правительство. Однако его однопартиец - министр обороны Раул Жунгманн - останется на своей должности в связи с "высоким значением его сферы ответственности для обеспечения государственной безопасности в момент кризиса и неопределенности".

17 мая бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.

После этого судья ФВС Бразилии Эдсон Факин дал разрешение на открытие уголовного дела в отношении Темера в связи с подозрениями в коррупции, а два депутата и один сенатор направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента

В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи. "В (Федеральном) верховном суде я докажу, что не имею никакого отношения к упомянутым фактам. Я требую всеобъемлющего расследования, которое прояснит ситуацию бразильскому народу. Мне нечего скрывать", - сказал бразильский лидер.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.