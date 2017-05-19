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Globo: в трех городах Бразилии проходят митинги с требованием отставки президента

Международная панорама
19 мая, 2:09 дата обновления: 19 мая, 2:47 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Сообщается, что в Рио-де-Жанейро в манифестации приняли участие около пяти тысяч человек, митинг закончился беспорядками

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Митинги с требованием отставки президента Бразилии Мишела Темера проходят как минимум в трех городах страны - Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Бразилиа. Соответствующие кадры продемонстрировал в четверг в прямом эфире телеканал Globo.

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© REUTERS/Ueslei Marcelino

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В Рио-де-Жанейро, по данным общественного движения "Фронт народной Бразилии", в манифестации приняли участие около пяти тысяч человек. Многие из них несли в руках плакаты с требованием проведения досрочных прямых выборов. В Сан-Паулу тысячи человек перекрыли центральную магистраль мегаполиса - проспект Паулиста. В Бразилиа митинг проходит напротив здания парламента страны.

Митинг в Рио-де-Жанейро завершился беспорядками. Как сообщил Globo, небольшая группа протестующих вступила в противостояние с военной полицией.

Манифестанты начали бросать в стражей порядка бутылки и поджигать предметы. Представители правоохранительных органов применили против нарушителей слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

17 мая бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.

После этого судья ФВС Бразилии Эдсон Факин дал разрешение на открытие уголовного дела в отношении Темера в связи с подозрениями в коррупции, а два депутата и один сенатор направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента.

В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи. "В (Федеральном) верховном суде я докажу, что не имею никакого отношения к упомянутым фактам. Я требую всеобъемлющего расследования, которое прояснит ситуацию бразильскому народу. Мне нечего скрывать", - сказал бразильский лидер.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.

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