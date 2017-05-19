СМИ: в Венесуэле автомобиль насмерть сбил участника акции протеста

МЕХИКО, 19 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Студент-медик, участвовавший в антиправительственной манифестации в городе Маракайбо в штате Сулия, в четверг был сбит автомобилем без номеров. Об этом сообщила газета El National. От полученных травм молодой человек скончался.

По сведениям издания, трагедия произошла в тот момент, когда 24-летний Пауль Морено оказывал помощь другим манифестантам, пострадавшим от слезоточивого газа, используемого полицией и Национальной гвардий. Сведений о том, удалось ли задержать водителя автомобиля, обнародовано не было.

В ходе акций протеста в столице страны, Каракасе, в четверг пострадали более 55 человек. Местом наиболее ожесточенных столкновений стало шоссе Франсиско Фахардо, куда силовики пригнали более 10 единиц специальной техники, предназначенной для подавления беспорядков.

С начала апреля в Венесуэле прошло более 950 масштабных манифестации против действий исполнительной власти. По данным неправительственных организаций, в ходе акций протеста были задержаны свыше 2,3 тысячи человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппозиции, число граждан, погибших от действий силовиков приближается к 50, сотни человек пострадали.