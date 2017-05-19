CNN: Госдеп заявил, что стычки у резиденции посла Турции в США нужно расследовать

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Представители Госдепартамента вызвали посла Турции в США Сердара Кылыча в связи со столкновениями, произошедшими во вторник у резиденции дипломата в Вашингтоне, и заявили, что данный инцидент необходимо расследовать. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям его источников из числа официальных лиц, представители американского внешнеполитического ведомства побеседовали с турецким дипломатом в среду. "То, как действовали ранее на этой неделе сотрудники турецких служб безопасности, вызывает глубокие опасения, - отметил один из источников телеканала. - Госдепартамент выразил обеспокоенность произошедшим на самом высоком уровне, для нас важно, чтобы было проведено тщательное расследование, которое бы позволило привлечь к ответственности виновных".

Представитель Госдепартамента также подтвердил CNN, что два охранника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вскоре после стычек были ненадолго задержаны. Они уже вернулись в Турцию вместе с Эрдоганом.

Во вторник вечером у резиденции посла Турции в США произошли короткие, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. Драка произошла в то время, когда в дипмиссии находился Эрдоган. В результате пострадали девять человек, в частности, двое получили серьезные ранения. Ранее стало известно, что полиция Вашингтона намерена предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях.

Представители посольства Турции в США обвинили в разжигании драки у резиденции посла в Вашингтоне членов запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана.