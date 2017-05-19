Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Франция изменит свою позицию по конфликту в Ливии

Международная панорама
19 мая, 2:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Представители кабмина впервые призвали к созданию в североафриканском государстве единой армии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Франции готово поменять свою позицию по отношению к конфликту в Ливии. Представители кабинета министров впервые призвали к созданию в североафриканском государстве единой армии, в которую должны войти подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщило в четверг агентство Reuters.

"Ливии необходимо создать национальную армию под гражданским контролем при участии всех сил, которые сражаются с терроризмом в стране, включая отряды под командованием Хафтара", - заявил официальный представитель французского МИД Ромен Надаль.

Как отмечает агентство, ранее у государственных ведомств Франции не было единой позиции по ситуации в Ливии: минобороны поддерживало фельдмаршала Халифу Хафтара, тогда как МИД стоял на стороне главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. После прихода к власти нового президента Эмманюэля Макрона МИД возглавил бывший министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, в связи с чем дипломаты ожидают изменения официальной позиции по Ливии, отмечает агентство.

18 мая лояльные ПНС Ливии формирования напали на контролируемую ЛНА авиабазу на юге страны, что привело к гибели 50 военнослужащих ЛНА и нарушило продолжавшееся около двух недель перемирие, о котором в начале мая на переговорах в ОАЭ договорились Фаиз Сарадж и Халиф Хафтар.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ливия: исламисты против армии
Страны
Ливия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальный предложил Усманову провести дебаты на ТВ
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
Слуцкий: новый удар США в Сирии подрывает антитеррористическое сотрудничество
4
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
5
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
6
Полуфинал мечты: российские хоккеисты сыграют с канадцами за выход в финал ЧМ
7
Четыре шага до признания: РУСАДА близко к возвращению в антидопинговую семью
Темы дня
Загрузка...
Реклама