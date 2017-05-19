Франция изменит свою позицию по конфликту в Ливии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Франции готово поменять свою позицию по отношению к конфликту в Ливии. Представители кабинета министров впервые призвали к созданию в североафриканском государстве единой армии, в которую должны войти подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщило в четверг агентство Reuters.

"Ливии необходимо создать национальную армию под гражданским контролем при участии всех сил, которые сражаются с терроризмом в стране, включая отряды под командованием Хафтара", - заявил официальный представитель французского МИД Ромен Надаль.

Как отмечает агентство, ранее у государственных ведомств Франции не было единой позиции по ситуации в Ливии: минобороны поддерживало фельдмаршала Халифу Хафтара, тогда как МИД стоял на стороне главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. После прихода к власти нового президента Эмманюэля Макрона МИД возглавил бывший министр обороны Жан-Ив Ле Дриан, в связи с чем дипломаты ожидают изменения официальной позиции по Ливии, отмечает агентство.

18 мая лояльные ПНС Ливии формирования напали на контролируемую ЛНА авиабазу на юге страны, что привело к гибели 50 военнослужащих ЛНА и нарушило продолжавшееся около двух недель перемирие, о котором в начале мая на переговорах в ОАЭ договорились Фаиз Сарадж и Халиф Хафтар.