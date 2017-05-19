CNN: Госдеп отказался предоставить документы, касающиеся Тиллерсона и России

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Внешнеполитическое ведомство США отказалось предоставить журналистам документы, разъясняющие, какие касающиеся России контакты имели место между американскими дипломатами и Рексом Тиллерсоном в то время, когда он еще не был госсекретарем, а являлся главой компании ExxonMobil. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

Как отмечается в публикации, сотрудники телеканала в декабре направили соответствующий запрос в Госдепартамент США на основании закона о свободе информации. Внешнеполитическое ведомство отказало, сославшись на то, что публикация указанных документов раскроет, какие дискуссии вели дипломаты.

CNN отмечает, что его журналисты рассчитывали получить материалы относительно "контактов между президентом и председателем совета директоров компании ExxonMobil Рексом Тиллерсоном и сотрудниками Госдепартамента, связанных с Россией и политикой США в отношении РФ". В мае дипломаты ответили, что под данное описание подходит лишь один документ, который было решено не предоставлять CNN.

65-летний Тиллерсон возглавлял ExxonMobil с 2006 года по начало текущего. Он имеет большой опыт работы в РФ. В июне 2013 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы за "значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе".

В феврале 2017 года Тиллерсон был утвержден в должности госсекретаря. До этого газета Wall Street Journal утверждала, что он выступает против западных санкций в отношении Москвы.