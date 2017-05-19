Правительство Японии одобрило законопроект об отречении императора Акихито

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ТОКИО, 19 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии одобрило законопроект, разрешающий отречение императора Акихито и передачу трона его старшему сыну - наследному принцу Нарухито. Документ в течение дня будет передан на утверждение в парламент. Как сообщает информационное агентство Kyodo, он может быть принят в середине июня.
Законопроект разработан специально для 83-летнего императора Акихито, который в августе прошлого года в видеообращении к народу выразил желание отойти от дел из-за преклонного возраста. Предполагается, что он может отречься от престола в декабре 2018 года, когда ему исполнится 85 лет.
После этого Акихито сохранит титул "Ваше величество", государственное обеспечение и прочие привилегии. Ожидается, что 57-летний наследный принц Нарухито займет трон императора немедленно после отречения своего отца.
При разработке нынешнего законопроекта правительство Японии старалось не создавать прецедента, чтобы не вводить отречения императоров в систему. Действующее законодательство предполагает, что они находятся на троне пожизненно. В последний раз император Японии отрекся от престола в 1817 году. В феодальные времена это было обычной практикой. От престола при жизни отреклась примерно половина из 125 известных в истории японских императоров.