Министр обороны Бразилии опроверг сообщения СМИ о своей отставке

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Министр обороны Бразилии Раул Жунгманн остается на своей должности вопреки сообщениям некоторых СМИ о его отставке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, полученном в распоряжение ТАСС.

"В связи с новостями, распространяемыми в прессе, министр обороны Раул Жунгманн сообщает, что он остается на своей должности и в полной мере будет исполнять свои обязанности по руководству вооруженными силами - функции, которые были возложены на него президентом республики", - отмечено в документе.

Ранее Социалистическая народная партия (СНП) Бразилии, членом которой является Жунгманн, приняла решение выйти из состава правящей коалиции из-за скандала, разгоревшегося вокруг президента страны Мишела Темера. Однако представители этой политической силы заявили, что министр обороны останется на своей должности в связи с "высоким значением его сферы ответственности для обеспечения государственной безопасности в момент кризиса и неопределенности".

17 мая бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в Федеральный верховный суд (ФВС) страны запись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи.

После этого судья ФВС Бразилии Эдсон Факин дал разрешение на открытие уголовного дела в отношении Темера в связи с подозрениями в коррупции, а два депутата и один сенатор направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи. "В (Федеральном) верховном суде я докажу, что не имею никакого отношения к упомянутым фактам", - сказал бразильский лидер.

31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Дилмы Руссефф, ранее временно отстраненной от должности президента. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально вступил в должность главы государства.