Науру может принять часть беженцев из закрывающегося лагеря на острове Манус

СИДНЕЙ, 19 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Республика Науру готова принять у себя часть беженцев с острова Манус (Папуа - Новая Гвинея). Об этом сообщил министр финансов и устойчивого развития, юстиции и министр-помощник президента Науру Дэвид Адинг.

"Региональный центр для беженцев на Науру имеет возможность принять дополнительное число людей, вот почему наша страна рассмотрит любую просьбу об этом правительства Австралии", - пояснил министр в интервью газете The Australian.

Власти Австралии создали за пределами своей страны два центра для нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть на ее территорию - на острове Манус и на острове-государстве Науру. Власти Папуа - Новой Гвинеи на днях подтвердили планы закрыть лагерь на Манусе в конце октября, что делает неясной судьбу находящихся в нем людей. Министр иммиграции и охраны границ Австралии Питер Даттон неоднократно заявлял, что никого из них не допустят на территорию его страны, вместе с тем никто из них не выражает желания вернуться в страны, которые они покинули (прим. ТАСС: большинство жителей созданных Австралией центров для беженцев являются выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока и утверждают, что у себя на родине они подвергались преследованиям).

В 2016 году Австралия заключила соглашение о переселении части беженцев из лагерей на Манусе и Науру в США. Пришедший к власти в начале нынешнего года президент Дональд Трамп подверг это соглашение резкой критике, но согласился его выполнять. Однако Вашингтон пока не сообщает, когда может начаться выполнение договоренности с Канберрой и сколько беженцев из австралийских лагерей будут переселены.