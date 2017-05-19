Токио предложил в июне осуществить безвизовую поездку на Курилы их бывших жителей островов

ТОКИО, 19 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии предложило в середине июня осуществить на самолете безвизовую поездку на южную часть Курил их бывших жителей для посещения могил предков. Как сообщает газета Yomiuri, вопрос сейчас согласовывается властями двух стран.

По замыслу Токио, для поездки предполагается арендовать российский самолет. Утром 18 июня, согласно этому проекту, он возьмет в аэропорту Накасибэцу на северном острове Хоккайдо японскую делегацию в составе примерно 70 человек - бывших жителей южных Курил, их родственников и официальных лиц. После этого самолет совершит перелет в аэропорт Менделеево на острове Кунашир, высадит там часть группы и затем проследует в аэропорт Ясный на острове Итуруп. В тот же день, как предполагается, тем же маршрутом самолет вернется в Накасибэцу.

Общая договоренность о возможности такого полета была достигнута 27 апреля по итогам визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву. Он сам сообщил тогда об этом журналистам после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время южные Курилы в безвизовом порядке могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты. Поездки туда совершаются на специально выделенном судне. Процедуры въезда осуществляются в порту Южно-Курильска на Кунашире. После этого на том же судне можно добраться до Итурупа и других островов. Как отмечает Yomiuri, использование воздушного сообщения, а также прямых морских рейсов позволит облегчить посещение островов бывшими жителями.

Южные Курильские острова - Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, - вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Эти территории - пограничная зона, там действует строгий пропускной контроль. Однако, согласно соглашению о взаимных посещениях японских и русских захоронений на территории СССР и Японии от 2 июля 1986 года, бывшие жители этих островов, а также члены их семей имеют возможность посещать южные Курилы без виз.

В 1991 году безвизовый режим был распространен и на туристические группы, при этом для посещения островов достаточно предоставить паспорт и специальный вкладыш с отметками о пересечении границы. Жители Курил также без виз могут совершать краткосрочные поездки в Японию. В общей сложности с 1992 года острова посетили более 21,3 тысячи японских граждан и более 9,6 тысячи жителей Курил выезжали в Японию.