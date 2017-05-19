И. о. министра юстиции Республики Корея подал в отставку

СЕУЛ, 19 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Исполняющий обязанности министра юстиции Республики Корея Ли Чан Чже подал прошение об отставке на фоне начавшегося в его ведомстве внутреннего расследования дела о коррупции. Об этом сообщает агентство Yonhap.

И. о. министра заявил в этой связи, что "сделал все возможное, чтобы во время политического кризиса сохранить порядок и законность". Однако он принял решение об отставке, чтобы тем самым доказать свою невиновность и "завоевать доверие людей".

Власти инициировали в министерстве юстиции внутреннее расследование в связи с подозрениями в том, что часть его сотрудников проявляла преступную снисходительность в ходе расследования дела о коррупции и других нарушениях в отношении окружения бывшего президента страны Пак Кын Хе.

В декабре 2016 года парламент Республики Корея объявил об импичменте Пак Кын Хе, а 10 марта 2017-го это решение подтвердил Конституционный суд страны. Уже 31 марта экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор. Против нее, а также ее близкой подруги Чхве Сун Силь и высокопоставленных сотрудников администрации был выдвинут целый ряд обвинений, в том числе в коррупции, превышении должностных полномочий, вымогательстве и разглашении государственной тайны.