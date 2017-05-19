Истребитель ВВС Японии был поднят на перехват китайского дрона у спорных островов

ТОКИО, 19 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Истребитель ВВС Японии был поднят на перехват китайского беспилотника, который, как утверждает Токио, нарушил в четверг японское воздушное пространство в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Об этом сообщила министр обороны Томоми Инада на пресс-конференции в Токио после заседания правительства.

"Я отдала приказ о перехвате этого дрона", - заявила она. По словам министра, он был запущен с китайского корабля, который зашел в зону, которую Токио считает своими территориальными водами у Сенкаку. "Это равноценно нарушению нашего воздушного пространства",- подчеркнула Инада.

Япония накануне выразила протест КНР в связи с этим инцидентом. Беспилотник у Сенкаку был зафиксирован впервые, хотя китайские сторожевики заходят туда регулярно.

Конфликт между Японией и КНР по поводу принадлежности этой группы необитаемых островов обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио в одностороннем порядке объявил об их покупке у японских частных владельцев. Пекин выразил в связи с этим возмущение, поскольку считает архипелаг своими исконными незаконно оккупированными территориями. После этого в Китае прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор Пекин регулярно направляет свои корабли в прилегающие к архипелагу воды, иногда они демонстративно заходят в зону, которую Токио считает там своими территориальными водами.