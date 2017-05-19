CNN: минфин предоставил конгрессменам материалы для расследования деловых связей Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Финансовая разведка США (ФИНСЕН) предоставила законодателям в Палате представителей американского Конгресса материалы, необходимые для проведения расследования по поводу утверждений о наличии деловых связей с Россией у президента Дональда Трампа и его окружения. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям его источников, ФИНСЕН входящая в структуру Минюста США, открыла специальному комитету по разведке Палаты представителей доступ к указанным документам ранее на этой неделе. Старший демократ в данном органе Адам Шифф (от штата Калифорния) сообщил CNN: "Хотя я не могу подтвердить информацию, касающуюся брифингов или запросов со стороны спецкомитета по разведке Палаты представителей, я отмечу, что изучение финансовых записей и транзакций совершенно необходимо для нашего расследования".

Ранее с запросами о предоставлении материалов в ФИНСЕН обратились представители указанных спецкомитетов в обоих палатах Конгресса США. Сенатский спецкомитет также получил эти данные, подтвердил ранее старший демократ в этом органе Марк Уорнер (от штата Вирджиния).

Телеканал не уточняет, какие именно документы были предоставлены законодателям. Демократ Рон Уайден, входящий в состав сенатского спецкомитета по разведке на прошлой неделе в интервью газете The Wall Street Journal сообщил, что его в первую очередь интересуют данные, касающиеся подставных компаний, отмывания средств и возможных случаев передачи недвижимости кому-либо в пользование.

Представители ФИНСЕН отказались от комментариев на этот счет. Трамп не раз заявлял, что не имеет ни бизнеса в России, ни каких-либо связей с Москвой.

Оппозиционная Демократическая партия США пытается инициировать скандал вокруг приписываемых Трампу и его помощникам связей с РФ. По мнению американского лидера и руководителей его администрации, усилия демократов политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.