Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: минфин предоставил конгрессменам материалы для расследования деловых связей Трампа

Международная панорама
19 мая, 6:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Какие именно документы были предоставлены законодателям в Палате представителей, не уточняется

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание министерства финансов США

Здание министерства финансов США

© Chip Somodevilla/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Финансовая разведка США (ФИНСЕН) предоставила законодателям в Палате представителей американского Конгресса материалы, необходимые для проведения расследования по поводу утверждений о наличии деловых связей с Россией у президента Дональда Трампа и его окружения. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По сведениям его источников, ФИНСЕН входящая в структуру Минюста США, открыла специальному комитету по разведке Палаты представителей доступ к указанным документам ранее на этой неделе. Старший демократ в данном органе Адам Шифф (от штата Калифорния) сообщил CNN: "Хотя я не могу подтвердить информацию, касающуюся брифингов или запросов со стороны спецкомитета по разведке Палаты представителей, я отмечу, что изучение финансовых записей и транзакций совершенно необходимо для нашего расследования".

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

Reuters: в США изучают новые данные о контактах команды Трампа с Россией

Ранее с запросами о предоставлении материалов в ФИНСЕН обратились представители указанных спецкомитетов в обоих палатах Конгресса США. Сенатский спецкомитет также получил эти данные, подтвердил ранее старший демократ в этом органе Марк Уорнер (от штата Вирджиния).

Телеканал не уточняет, какие именно документы были предоставлены законодателям. Демократ Рон Уайден, входящий в состав сенатского спецкомитета по разведке на прошлой неделе в интервью газете The Wall Street Journal сообщил, что его в первую очередь интересуют данные, касающиеся подставных компаний, отмывания средств и возможных случаев передачи недвижимости кому-либо в пользование.

Представители ФИНСЕН отказались от комментариев на этот счет. Трамп не раз заявлял, что не имеет ни бизнеса в России, ни каких-либо связей с Москвой.

Оппозиционная Демократическая партия США пытается инициировать скандал вокруг приписываемых Трампу и его помощникам связей с РФ. По мнению американского лидера и руководителей его администрации, усилия демократов политизированы и направлены на делегитимизацию и дискредитацию законной исполнительной власти в США. В Москве на самом высоком уровне также не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США.

Смотрите также

Politico: Трамп консультировался со своими юристами после назначения спецпрокурора по РФ

Трамп надеется, что время "охоты на ведьм" в США заканчивается

Трамп заявил, что между его избирательным штабом и РФ не было никакого сговора

Клинцевич: в США готовится почва для импичмента президента

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальный предложил Усманову провести дебаты на ТВ
2
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
3
Слуцкий: новый удар США в Сирии подрывает антитеррористическое сотрудничество
4
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
5
Reuters: ВВС США нанесли удар по проправительственным силам в Сирии
6
Полуфинал мечты: российские хоккеисты сыграют с канадцами за выход в финал ЧМ
7
Четыре шага до признания: РУСАДА близко к возвращению в антидопинговую семью
Темы дня
Загрузка...
Реклама