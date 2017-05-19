В Иране открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах

ТЕГЕРАН, 19 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Свыше 63 тысяч избирательных участков открылись в Иране в 08:00 по местному времени (06:30 мск) для голосования на проходящих в стране президентских выборах.

В бюллетенях значатся имена четверых кандидатов. Это баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Роухани, бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси, экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба. Первые двое считаются явными фаворитами, при этом, согласно данным соцопросов, их шансы на победу примерно равны. Бывшие члены правительства выглядят очевидными аутсайдерами и сами признают за собой эту роль.

Изначально были зарегистрированы шесть кандидатов, однако мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф и первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на этой неделе объявили о прекращении участия в президентской гонке.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если это не удастся сделать ни одному из претендентов, состоится второй тур, в котором будут соперничать два лидера по итогам первого. Ранее многие иранские политологи говорили о неизбежности повторного голосования, поскольку данные соцопросов свидетельствовали о том, что ни один из кандидатов не сможет в ходе первого тура заручиться поддержкой половины электората. Однако теперь, после отвода двух кандидатур, вероятность того, что один из фаворитов победит уже с первой попытки заметно возросла.

Штаб по проведению выборов при МВД Ирана обещает подсчитать голоса в максимально сжатый срок и объявлять промежуточные результаты по мере поступления данных с мест. Официально объявлено, что голосование будет продолжаться до 18:00, однако может быть продлено решением министра внутренних дел Абдольрезы Рахмани Фазли.

В последние дни власти настойчиво призывали электорат, численность которого составляет 56,41 млн человек, проявить активность и политическую сознательность. Согласно прогнозам местных СМИ, явка избирателей составит не менее 70%.