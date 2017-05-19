Боливия и Чили обменялись нотами протеста из-за ситуации вокруг задержанных боливийцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Министерство иностранных дел Боливии выразило в четверг протест властям Чили в связи с тем, что они отказали во въезде нескольким боливийским чиновникам. Чилийское внешнеполитическое ведомство в свою очередь осудило резкие высказывания министра юстиции соседней страны Эктора Арсе.

"МИД Боливии вызвал генерального консула Чили, чтобы выразить свой протест из-за отказа в визе представителям боливийских властей", - написало ведомство в Twitter.

Cancillería #boliviana convoca a Cónsul General de #Chile para manifestar su protesta por la negación de visas a autoridades bolivianas pic.twitter.com/NBd9u0asvg — Cancilleria Bolivia (@MRE_Bolivia) 18 мая 2017 г.

В опубликованном в этот же день заявлении МИД республики отметил, что "подобное поведение со стороны чилийского правительства не способствует восстановлению уз солидарности и братства между народами Боливии и Чили". Ведомство также заявило, что отказ во въезде "идет вразрез с правом на защиту боливийцев, несправедливо находящихся под стражей" в Чили.

Чилийское внешнеполитическое ведомство также передало ноту своим боливийским коллегам. "Чили выразила свой решительный протест в связи с оскорбительными высказываниями, сделанными во время визита в нашу страну министром юстиции Боливии в отношении правительства и судебной власти Чили, а также его совершенно неприемлемыми намеками на президента республики. По этой причине было решено отказать ему в визе для повторного въезда", - говорится в сообщении МИД.

Ведомство также подчеркнуло, что ранее власти Чили выдали визы 13 представителям боливийских властей, "которые приезжали для того, чтобы оказать юридическую и консульскую помощь задержанным гражданам своей страны".

Причина конфликта

Ранее власти Чили отказались выдать визу министру обороны Боливии Рейми Феррейре, председателю Палаты сенаторов Хосе Альберто Гонсалесу и его коллеге из Палаты депутатов Габриеле Монтаньо. В тоже время они разрешили посетить город Икике, где находятся задержанные боливийцы, министру юстиции Эктору Арсе. Во время своего визита глава ведомства назвал судебный процесс в отношении соотечественников абсурдным и незаконным.

19 марта чилийская полиция взяла под стражу семь сотрудников боливийской таможни и двух военных. Власти Боливии убеждены, что в момент взятия под стражу их соотечественники сопровождали грузовик с чилийскими номерами, в котором, по их данным, находилась контрабанда. В Сантьяго утверждают, что боливийцы были задержаны за кражу грузовика на территории Чили.

В июле прошлого года чилийские власти расторгли подписанное с Боливией соглашение о безвизовом режиме для дипломатов, чиновников и членов правительства. Поводом послужил несогласованный с Сантьяго визит экс-министра иностранных дел Боливии Давида Чокеуанки, в ходе которого он обрушился с резкой критикой на чилийское правительство. Обычных граждан данное решение не коснулось.