СМИ: Китай и АСЕАН подготовили проект Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море

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ПЕКИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китай и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в ходе переговоров в Гуйяне (административный центр провинции Гуйчжоу, Южный Китай) подготовили рамочный проект Кодекса о поведении сторон в Южно-Китайском море. Как сообщила газета "Цанькао сяоси", консультации по этому документу велись три года.
"Это важный промежуточный результат", - приводит издание слова главы китайской делегации на переговорах, замглавы МИД КНР Лю Чжэньминя. Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, документ был подготовлен ранее намеченного срока.
Как подчеркивает издание, Китай и АСЕАН занимаются выработкой Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море в общей сложности 15 лет. Отмечается, что проект будет предоставлен на рассмотрение встречи глав МИД АСЕАН и КНР на Филиппинах в августе 2017 года. Стороны, пишет газета, надеются достичь рамочного соглашения уже в 2017 году.
В 2002 году Китай и АСЕАН подписали Декларацию о поведении сторон в Южно-Китайском море, которая предусматривала выработку кодекса поведения в этом регионе.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно- Китайском море. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Наиболее ожесточенные споры ведутся вокруг строительства на островах китайских объектов, которые другие страны считают незаконным.