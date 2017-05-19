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В Белоруссии впервые провели боевые стрельбы модернизированным ЗРК "Бук МБ"

Международная панорама
19 мая, 7:16 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, мая. /ТАСС

В Госкомвоенпроме уточнили, что ЗРК способен работать "с любыми типами современных автоматизированных систем управления и цифровыми радиолокационными системами"

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МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Модернизированный белорусскими специалистами зенитный ракетный комплекс "Бук МБ" успешно провел боевые стрельбы на территории бывшего авиационного полигона "Полесский" (Брестская область). Об этом сообщили в четверг в Государственном военно-промышленном комитете (ГВПК) республики.

"В рамках создания нового ЗРК в мае впервые в стране проведены боевые стрельбы модернизированным ЗРК "Бук МБ" с выполнением практических пусков ракет по двум типам мишеней - имитаторов воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов, и зенитной управляемой ракеты, имитирующей скоростную цель", - отметили в Госкомвоенпроме.

По его информации, "в ходе проверки и подтверждения отдельных боевых характеристик ЗРК получен хороший результат - обе мишени уничтожены в зоне поражения ЗРК "Бук МБ" с расходом по одной ракете на каждую мишень". В комитете уточнили, что ЗРК способен работать "с любыми типами современных автоматизированных систем управления и цифровыми радиолокационными системами (РЛС)".

В ходе боевых стрельб, проинформировали в ГВПК, успешно проведены испытания автономной трехкоординатной твердотельной цифровой РЛС с фазированной антенной решеткой боевого режима "РЛС-50", позволяющей вести эффективную работу по воздушным целям, изготовленным по технологии "Стелс". "Принципиально новые технические решения, используемые в ЗРК "Бук МБ" позволили увеличить на 30% дальность обнаружения целей радиолокатором, значительно улучшить характеристики систем подавления активных и пассивных помех", - отметили в военно-промышленном ведомстве. Кроме того, добавили там, комплекс позволяет применять три типа ракет в любом их сочетании на одной пусковой установке, а также проводить автоматическое распознавание цели по траекторным признакам и автоматизированное - по звуковому портрету.

"Предполагается, что полученный задел будет использован в ходе создания отечественного ЗРК средней дальности, отвечающего современным требованиям и способного защитить мирное небо страны", - заявили в Госкомвоенпроме.

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