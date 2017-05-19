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СМИ: на ракетном полигоне в КНДР идут строительные работы

Международная панорама
19 мая, 7:22 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Как сообщает аналитический сайт 38 North, цель этих работ неизвестна

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ТОКИО, 19 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Активные строительные работы зафиксированы на ракетном полигоне Сохэ на северо-западном побережье КНДР. Об этом сообщил аналитический сайт 38 North, который занимается сбором и обработкой сообщений о военных программах Пхеньяна - в основном на основе анализа снимков космической разведки.

Сделанные 22 апреля фотографии, говорится в его отчете, показали, что на полигоне Сохэ идет сооружение новой дороги и оборудование наблюдательных пунктов, роется котлован у места расположения стартовой площадки. "Цель этих работ неизвестна", - сообщил сайт.

Полигон Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто неоднократно использовался для запуска тяжелых ракет. В конце марта там также были проведены испытания предположительно нового ракетного двигателя.

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