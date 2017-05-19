СМИ: на ракетном полигоне в КНДР идут строительные работы

Бывший футболист "Зенита" Витсель будет очень рад вернуться в Россию во время ЧМ-2018Спорт 19 мая, 7:10
Минобороны РФ опубликовало панорамное видео репетиции парада Победы на Красной площадиАрмия и ОПК 19 мая, 7:02
CNN: минфин предоставил конгрессменам материалы для расследования деловых связей ТрампаМеждународная панорама 19 мая, 6:28
"Анахайм" сравнял счет в серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"Спорт 19 мая, 6:25
"Ъ": заявки на налоговые каникулы для самозанятых за три месяца подали 40 человекЭкономика и бизнес 19 мая, 5:49
Politico: Трамп консультировался со своими юристами после назначения спецпрокурора по РФМеждународная панорама 19 мая, 5:34
Полуфинал мечты: российские хоккеисты сыграют с канадцами за выход в финал ЧМСпорт 19 мая, 5:01
СМИ: музыкант Крис Корнелл пел о смерти перед самоубийствомКультура 19 мая, 4:47
Правительство Японии одобрило законопроект об отречении императора АкихитоМеждународная панорама 19 мая, 3:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 19 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Активные строительные работы зафиксированы на ракетном полигоне Сохэ на северо-западном побережье КНДР. Об этом сообщил аналитический сайт 38 North, который занимается сбором и обработкой сообщений о военных программах Пхеньяна - в основном на основе анализа снимков космической разведки.
Сделанные 22 апреля фотографии, говорится в его отчете, показали, что на полигоне Сохэ идет сооружение новой дороги и оборудование наблюдательных пунктов, роется котлован у места расположения стартовой площадки. "Цель этих работ неизвестна", - сообщил сайт.
Полигон Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто неоднократно использовался для запуска тяжелых ракет. В конце марта там также были проведены испытания предположительно нового ракетного двигателя.