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Китай готов к работе для нормализации отношений с Республикой Корея

Международная панорама
19 мая, 7:33 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил. что Китай придает большое значение отношениям с Республикой Корея

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ПЕКИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к совместной работе для нормализации отношений с Республикой Корея. Об этом глава государства сообщил на переговорах со специальным посланником президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, депутатом Национального собрания (парламента) страны Ли Хэ Чханом в Пекине.

"Китай придает большое значение отношениям с Республикой Корея и будет рад трудиться для сохранения тех результатов, которые были тяжело достигнуты при развитии двусторонних связей", - приводит слова Си Цзиньпина агентство Синьхуа.

Председатель КНР призвал обе стороны "консолидировать взаимное политическое доверие и преодолеть разногласия на основе взаимного понимания и уважения для скорейшей нормализации отношений между двумя государствами".

Отношения между Китаем и Южной Кореей были омрачены решением Сеула разместить на южнокорейской территории американские комплексы ПРО THAAD. Эта наземная система предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Предлогом для размещения комплекса на постоянной основе стало противодействие "ядерной угрозе со стороны КНДР". Категорически против этих планов выступают Россия и Китай.

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