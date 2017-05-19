СМИ: на космодроме Сохэ в КНДР идет масштабная модернизация

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СЕУЛ, 19 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. КНДР проводит масштабную модернизацию космодрома Сохэ, расположенного в провинции Пхёнан-Пукто. Об этом сообщила южнокорейская газета Chunan Ilbo.
По ее данным, свидетельством тому, что на объекте проводятся работы, являются поступившие в распоряжение редакции спутниковые фотографии. "На снимках видно, что ведется строительство новой автомобильной дороги и наблюдательного пункта, а также прокладка электросети и линий связи к пусковой платформе", - отмечает издание.
Опрошенные им эксперты предполагают, что КНДР таким образом создает инфраструктуру для новой системы наблюдения за ракетными пусками.
Испытательный космодром Сохэ (Тончхан-ни) находится в провинции Пхенан-Пукто в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене.
Там расположена стартовая площадка, стенд для наземных испытаний ракетных двигателей, здания для проверки и настройки оборудования, пункт управления пуском. 7 февраля 2016 года на космодроме Сохэ был осуществлен запуск ракеты- носителя со спутником Кванменсон-4 ("Сияющая звезда-4") на борту.