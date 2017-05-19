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Аятолла Хаменеи призвал иранцев активно участвовать в президентских выборах

Международная панорама
19 мая, 8:54 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

Духовный лидер Ирана одним из первых проголосовал на избирательном участке, расположенном в хосейние имама Хомейни в Тегеране

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ТЕГЕРАН, 19 мая. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал иранцев принять активное участие в проходящих в пятницу в стране президентских выборах. Он одним из первых проголосовал на избирательном участке, расположенном в хосейние (место проведения шиитских религиозных обрядов - прим. корр.) имама Хомейни в Тегеране.

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"Призываю не откладывать голосования и принять в нем участие как можно раньше. Президентские выборы очень важны для страны, судьба которой находится в руках народа, избирающего главу исполнительной власти. Все должны понимать важность этого события", - заявил он.

За пост президента Ирана ведут борьбу четыре кандидата - баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Роухани, бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси, экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба.

Голосование началось в пятницу в 08:00 по местному времени (06:30 мск). Официально объявлено, что избирательные участки будут открыты до 18:00, однако их работа может быть продлена решением министра внутренних дел Абдольрезы Рахмани Фазли. Штаб по проведению выборов при МВД Ирана обещает подсчитать голоса в максимально короткий срок и объявлять промежуточные результаты по мере поступления данных с мест.

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