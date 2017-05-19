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СМИ: Трамп надеется на возвращение Флинна в Белый дом

Международная панорама
19 мая, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

По данным издания The Daily Beast, президент США чувствует себя обязанным перед Флинном за то, как сложилась ситуация вокруг его увольнения

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп надеется, что его бывший помощник по национальной безопасности отставной генерал сухопутных войск Майкл Флинн вернется в Белый дом. Об этом сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на близкие к ситуации источники.

"Трамп очень сожалеет об увольнении Флинна и искренне рассчитывает на то, что когда расследование в отношении него закончится, Флинн сможет вернуться", - цитирует издание источник в Белом доме. Бывший сотрудник ФБР и еще один источник в правительстве на условиях анонимности сообщили The Daily Beast, что Трамп чувствует себя обязанным перед Флинном за то, как сложилась ситуация вокруг его увольнения, поэтому президент США намерен очистить репутацию экс-советника и вернуть его в Белый дом.

Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам нацбезопасности в январе этого года. Месяц спустя он был вынужден подать в отставку после того, как газета The Washington Post сообщила о состоявшейся между ним и послом РФ в США Сергеем Кисляком беседе об антироссийских санкциях.

Сам Флинн заявил, что в его разговоре с российским послом речь шла вовсе не о санкциях, а о высылке из США 35 дипломатов РФ. При этом он отдельно подчеркнул, что лишь обозначил в беседе сам факт высылки и сказал, что необходимо изучить ситуацию. Это была первая отставка в формируемой администрации Трампа.

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Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна
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Флинн, Майкл Трамп, Дональд
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