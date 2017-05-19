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Глава МВД ФРГ требует тщательного расследования действий следствия в деле террориста Амри

Международная панорама
19 мая, 10:24 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

С таким требованием выступил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер

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БЕРЛИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Сообщения, согласно которым немецкие правоохранительные органы проигнорировали возможность арестовать и выслать исламиста Аниса Амри за месяц до теракта на рождественской ярмарке в Берлине, следует тщательно проверить. С таким требованием выступил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в интервью, которое было опубликовано в газете Bild.

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"Упреки очень серьезные, - сказал глава ведомства. - Я жду незамедлительного и полноценного расследования, в том числе с ответом на вопрос об ответственности".

17 мая представитель сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель заявил, что Амри регулярно продавал крупные партии наркотиков, и следственные органы якобы были в курсе. Это могло бы стать поводом для его ареста и последующей депортации, но полиция продолжала вести за ним наблюдение. Впоследствии же, уже после того, как он совершил теракт, правоохранители, со слов Гайзеля, попытались задним числом внести правки в досье по исламисту, чтобы скрыть возможный факт попустительства со своей стороны. Вероятно, они изменили первоначальную формулировку о систематическом "сбыте крупных партий" наркотиков на "мелкие продажи" - вторая не является поводом для взятия человека под арест.

Вечером 19 декабря 2016 года в столице ФРГ тягач с прицепом, которым управлял Амри, на полной скорости въехал в толпу людей на территории рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ. Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.

Тунисец Анис Амри был зарегистрирован в качестве соискателя статуса беженца в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, на определенном этапе спецслужбы прослушивали его телефон, так как знали о его радикальных взглядах. Сообщалось, что у органов безопасности не было повода производить арест, слежка была прекращена. Впоследствии ему удалось скрыться от миграционных органов, на протяжении нескольких месяцев он жил в Берлине под разными именами.

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Теракт на рождественской ярмарке в Берлине
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