Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Военная прокуратура Южного региона Украины требует оштрафовать подрядчика, который некачественно выполнил гарантийный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный". Об этом говорится на сайте ведомства.

"Установлен факт выхода из строя дизельного двигателя фрегата ВМС Вооруженных сил Украины "Гетман Сагайдачный" вскоре после его ремонта", - говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, "предприятие-подрядчик не устранило дефекты двигателя по гарантии в течение согласованного срока, что негативно влияет на боеготовность ВМС ВСУ". Военной прокуратурой Южного региона предъявлен иск на сумму 668 тысяч гривен (около $25 тыс.). Судебное разбирательство дела продолжается.

Самый большой корабль Украины "Гетман Сагайдачный" отправили на техосмотр в плавучий док Черноморского судоремонтного завода в начале мая. На это из бюджета выделили 14,5 млн гривен (около $540 тыс.). В целом на ремонт и модернизацию флагмана ВМФ фрегата "Гетман Сайгайдачный" в 2017 году кабинет министров 8 февраля распорядился направить 91 млн гривен (почти $3,4 млн).

Средства выделены в рамках бюджетной программы развития вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины. Согласно документу, всего на бюджетную программу развития вооружений и военной техники ВСУ в государственном бюджете 2017 года предусмотрено 6,47 млрд гривен (около $240 млн).

В марте заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины капитан первого ранга Андрей Рыженко сообщил, что сейчас вышли "на финальную стадию" переговоры Киева и США о передаче Военно-морским силам Украины двух подержанных американских кораблей. Речь идет о двух патрульных катерах ВМС США, которые предназначены для охраны портов, баз, патрулирования морского побережья. Всего в ведении ВМС Украины, по словам Рыженко, в настоящее время находится 10 единиц военно-морской техники.