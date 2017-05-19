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ВВС коалиции во главе с США атаковали позиции сирийской армии на шоссе в Эт-Танф

Международная панорама
19 мая, 11:04 UTC+3

В результате бомбардировки погибли нескольких военнослужащих

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БЕЙРУТ, 19 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по одной из позиций сирийской армии на шоссе в город Эт-Танф. Об этом, как передало информационное агентство SANA, сообщил представитель командования ВС Сирии.

По его словам, в результате бомбардировки погибли нескольких военнослужащих.

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