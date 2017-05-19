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МИД Польши: страна готова судиться с ЕК из-за требований ЕС по приему беженцев

Международная панорама
19 мая, 11:29 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Кроме того, замглавы МИД Польши по европейским делам не исключил проведения в стране референдума по вопросу о приеме беженцев

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ВАРШАВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Правительство Польши готово к тому, чтобы решать спор с Европейской комиссией, предлагающей наказывать страны, отказывающиеся принимать беженцев, в судебном порядке. Об этом заявил в эфире радио ZET заместитель главы МИД Польши по европейским делам Конрад Шиманьский.

"Не может быть и речи ни о каких наказаниях. Возможно, мы встретимся в суде, - сказал он. - Мы к этому готовы".

"Если Еврокомиссия решится на процесс с Варшавой, мы будем обращать внимание на то, что Польша - одна из 26 стран, не выполняющих это решение (о переселении прибывших в ЕС на волне миграционного кризиса беженцев - прим. ТАСС)", - добавил Шиманьский.

"Решение Еврокомиссии - это поражение", - указал замминистра, напомнив, что действующая в Польше с конца 2015 года партия власти "Закон и справедливость" с самого начала говорила, что не будет принимать мигрантов по квотам ЕС.

Кроме этого, Шиманьский не исключил проведения в Польше референдума по вопросу о приеме беженцев. "Если кто-то пытается загнать поляков в угол, то итогом таких действий может быть референдум", - отметил он.

Почти два года назад в рамках европейской программы по переселению прибывших в ЕС нелегальных мигрантов Польша обязалась принять на своей территории семь тыс. беженцев. После прихода к власти в республике партии Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" Варшава заявила о том, что не будет участвовать в переселении мигрантов и никогда не согласится ни на какие квоты. Во вторник на сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос предупредил, что Еврокомиссия начнет процедуру устранения нарушений в отношении Польши и Венгрии, если они до конца июня не выполнят свои обязательства по приему и размещению беженцев в рамках согласованных странами ЕС квот. Процедура устранения нарушений может привести к судебному разбирательству против страны и в перспективе - к штрафу.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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