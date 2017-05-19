Новый президент Южной Осетии оставит минимальное количество министров из старой команды

ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов оставит минимальное количество министров из старой команды в составе вновь сформированного правительства республики. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Владимирского экономического форума.

Кабинет министров Южной Осетии ушел в отставку 24 апреля, через три дня после инаугурации Бибилова, который победил на прошедших 9 апреля президентских выборах.

"Из старой команды останется минимальное количество (министров - прим. ТАСС). Акцент будет сделан на привлечении молодежи и людей, которые изнутри знают проблемы развития республики, в том числе экономики, здравоохранения. Мы всегда говорили, что те люди, которые знают свою профессию, показывают результат, конечно, они будут работать", - сказал он.

9 апреля в Южной Осетии прошли выборы президента, параллельно граждане республики отвечали на вопрос, согласны ли они с переименованием страны в Государство Алания (название Республика Южная Осетия в этом случае сохранится как равнозначное). Выборы и референдум в Южной Осетии признаны состоявшимися, явка составила около 80%, за Бибилова отдали голоса 54,8% избирателей. За переименование республики проголосовали 80% избирателей.