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Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа

Международная панорама
19 мая, 12:19 дата обновления: 19 мая, 12:49 UTC+3

Ведомство также рекомендовало суду отменить ранее выданный ордер на его арест

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Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

© Carl Court/Getty Images

ОСЛО, 19 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Прокуратура Швеции решила прекратить расследование в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест. Об этом говорится в заявлении шведской прокуратуры.

"Старший прокурор Мариан Ню приняла решение прекратить расследование в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании", - говорится в сообщении. Это решение было оглашено по итогам состоявшегося в ноябре прошлого года допроса Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

В том случае, если шведская прокуратура не начнет нового расследования в отношении Ассанжа, экстрадиция в скандинавское королевство ему больше не грозит. Вместе с тем власти Великобритании теперь могут получить прямой запрос об экстрадиции австралийца от США. WikiLeaks на своей странице в Twitter пишет, что в деле Ассанжа "акцент сместился в сторону Соединенного Королевства".

В Швеции Ассанж обвинялся в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Первое обвинение против него в августе 2010 года выдвинула сотрудница одной из шведских благотворительных организаций. 13 августа 2015 года прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа по этому пункту в связи с истечением пятилетнего срока давности. Расследование по подозрению в изнасиловании Ассанжем другой шведки продолжалось до сегодняшнего дня.

19 июня 2012 года создатель Wikileaks попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. Выдвинутые обвинения он отвергает и называет их политически мотивированными. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

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Персоны
Ассанж, Джулиан
Темы
Дело Ассанжа и WikiLeaks
Страны
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