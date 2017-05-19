Минск передал ЕС информацию по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков в стране

МИНСК, 19 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия передала Евросоюзу информацию о расследовании по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков в республике в феврале-марте текущего года, в частности, по делу об организации "Белый легион". Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей.

"Мы предоставили всю необходимую информацию по этому поводу, которая существует на это время, нашим европейским партнерам. Это та информация, которую мы можем сейчас передать", - сказал Макей. По его словам, процесс расследования находится в компетенции МВД.

Говоря о прошедших в этом году в республике протестных акциях, Макей отметил, что "в любой ситуации важно иметь диалог друг с другом, <...> открытый обмен мнениями и особенно по тем проблемам, которые могут существовать, и ставить целью решать эти проблемы, а не замалчивать, тогда можно достичь успеха".

Ранее глава представительства ЕС в Белоруссии Андреа Викторин заявляла, что ЕС будет внимательно следить за так называемым делом "Белого легиона".

В этом году в феврале-марте по всей республике проходили уличные акции протеста против президентского декрета "о тунеядцах". Накануне готовящейся на 25 марта в Минске масштабной акции протеста президент Александр Лукашенко заявил о "боевиках, готовящих провокацию с оружием". За этим последовали задержания членов незарегистрированной организации "Белый легион" и лидеров оппозиционных объединений и партий.

В рамках возбужденного КГБ уголовного дела по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках задержано 26 человек. По данным правозащитников, на сегодняшний день в заключении по подозрению в подготовке "массовых беспорядков" остаются 17 человек.