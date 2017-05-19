Сын президента США посетил Дубай перед визитом своего отца в регион

Тренер "Зенита" Луческу извинился за свое поведение после матча с "Краснодаром"Спорт 19 мая, 14:16
"РЖД Логистика" в I квартале увеличила объем обработанных грузов на 2% - до 15 млн тоннТранспорт 19 мая, 14:09
Отсутствие пыли усугубляет загрязнение воздухаСоциальная ответственность 19 мая, 14:07
У собственников жилья в сносимых пятиэтажках будет право на обжалование переселенияОбщество 19 мая, 14:06
Ассанж отреагировал на прекращение расследования фотографией в TwitterМеждународная панорама 19 мая, 14:04
Экскурсии, выставки и перформансы: главные события Ночи в музее в МосквеКультура 19 мая, 14:00
На Украине чиновников обязали сменить российские электронные адреса на украинскиеМеждународная панорама 19 мая, 13:56
Совет при Минобрнауки обеспокоен финансированием гуманитарных проектов РФФИНаука 19 мая, 13:55
Сафонов: на Байкале необходимо развивать организованный туризмСибирь 19 мая, 13:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 19 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Сын президента США Дональд Трамп - младший совершил деловую поездку в Дубай за несколько дней до начала официально визита своего отца в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его информации, Трамп-младший на этой неделе прибыл в Дубай для обсуждения новых деловых предложений со своими партнерами в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он также проинспектировал "Дубайский международный гольф-клуб Трампа" (Trump International Golf Club Dubai), который был открыт всего три месяца назад.
Основным деловым партнером сына президента США в ОАЭ является миллиардер Хусейн Саджвани, владелец одной из крупнейших в ОАЭ девелоперских компаний Damac Properties. На своей странице в Instagram бизнесмен сообщил, что "особенно интересным во время его встречи с Трампом-младшим в Дубае было обсуждение новых идей в области инноваций".
Американский президент начнет свой визит в Саудовскую Аравию 20 мая, где проведет серию переговоров с руководителями и главами правительств более 40 арабских и мусульманских стран.