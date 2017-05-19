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Сын президента США посетил Дубай перед визитом своего отца в регион

Международная панорама
19 мая, 12:48 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Основным деловым партнером сына президента США в ОАЭ является миллиардер Хусейн Саджвани, владелец одной из крупнейших в ОАЭ девелоперских компаний Damac Properties

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КАИР, 19 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Сын президента США Дональд Трамп - младший совершил деловую поездку в Дубай за несколько дней до начала официально визита своего отца в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его информации, Трамп-младший на этой неделе прибыл в Дубай для обсуждения новых деловых предложений со своими партнерами в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он также проинспектировал "Дубайский международный гольф-клуб Трампа" (Trump International Golf Club Dubai), который был открыт всего три месяца назад.

Основным деловым партнером сына президента США в ОАЭ является миллиардер Хусейн Саджвани, владелец одной из крупнейших в ОАЭ девелоперских компаний Damac Properties. На своей странице в Instagram бизнесмен сообщил, что "особенно интересным во время его встречи с Трампом-младшим в Дубае было обсуждение новых идей в области инноваций".

Американский президент начнет свой визит в Саудовскую Аравию 20 мая, где проведет серию переговоров с руководителями и главами правительств более 40 арабских и мусульманских стран.

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