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Додон: народ Молдавии поддержит расширение полномочий президента

Международная панорама
19 мая, 14:20 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Кроме того, президент Молдавии назвал неправомерным инициированный против него оппозицией референдум

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КИШИНЕВ, 19 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Большинство населения Молдавии поддержит расширение полномочий президента, заявил глава молдавского государства Игорь Додон по итогам прошедших переговоров с представителями Венецианской комиссии (ВК). Ее представители завершили визит в Кишинев и, как ожидается, в июне вынесут вердикт по вопросу расширения полномочий президента и реформы избирательной системы в республике.

"Молдавии нужна жесткая президентская власть, как в других странах, чтобы не было того бардака и анархии, которые сейчас существуют. И мы к этому придем - уверен, большинство граждан поддержит переход к президентской республике", - сказал Додон. Он добавил, что поблагодарил экспертов ВК за проделанную работу и заверил, что Молдавия будет перенимать лучшую международную практику развития избирательных систем, реформирования Конституции.

Додон в феврале нынешнего года внес в парламент законодательную инициативу о внесении поправок в Конституцию, которые расширяют полномочия главы государства и наделяют его правом роспуска парламента. Законопроект предусматривает включение в основной закон еще пяти случаев, когда парламент может быть распущен главой государства. В настоящее время, согласно законодательству, парламент может быть распущен только в двух случаях: если законодательный орган власти в течение трех месяцев не является работоспособным, не принимает законы и постановления, а также в том случае, если депутаты не утвердили правительство в 45-дневный срок после внесения предложения по этому вопросу.

Однако правящее большинство проевроепейских партий в парламенте отказалось обсуждать инициативу президента. Столкнувшись с сопротивлением депутатов, Додон инициировал консультативный референдум о расширении полномочий главы государства из-за конфликта с проевропейским большинством в парламенте.

На плебисцит вынесено четыре вопроса: о предоставлении президенту дополнительных прав для роспуска парламента и организации досрочных выборов, снижении числа депутатов парламента со 101 до 71, отмене принятого парламентом закона, который возложил на население бремя возврата украденного из банковской системы €1 млрд, а также вопрос об изучении в школах истории Молдавии вместо истории Румынии. Как предполагается, референдум пройдет в октябре.

Референдум против президента

Игорь Додон назвал неправомерной инициативу Либеральной партии (ЛП), которая накануне объявила об организации референдума для его смещения.

"Как можно начинать собирать подписи, если инициатива не имеет юридического эффекта?" - сказал сегодня Додон журналистам.

По его мнению, таким образом либералы решили ответить на подготовку к референдуму по отставке их вице-председателя, мэра Кишинева Дорина Киртакэ. "Еще одна причина - это падающая популярность партии, которая на следующих выборах точно не пройдет в парламент", - отметил президент.

О подготовке к референдуму для отставки Додона объявил на брифинге лидер ЛП Михай Гимпу, который считает, что "в конституции такая возможность предусмотрена". Однако, как прокомментировала ТАСС председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу, "инициатива о проведении референдума по отставке президента может исходить только от парламента".

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