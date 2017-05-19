Додон: народ Молдавии поддержит расширение полномочий президента

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КИШИНЕВ, 19 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Большинство населения Молдавии поддержит расширение полномочий президента, заявил глава молдавского государства Игорь Додон по итогам прошедших переговоров с представителями Венецианской комиссии (ВК). Ее представители завершили визит в Кишинев и, как ожидается, в июне вынесут вердикт по вопросу расширения полномочий президента и реформы избирательной системы в республике.
"Молдавии нужна жесткая президентская власть, как в других странах, чтобы не было того бардака и анархии, которые сейчас существуют. И мы к этому придем - уверен, большинство граждан поддержит переход к президентской республике", - сказал Додон. Он добавил, что поблагодарил экспертов ВК за проделанную работу и заверил, что Молдавия будет перенимать лучшую международную практику развития избирательных систем, реформирования Конституции.
Додон в феврале нынешнего года внес в парламент законодательную инициативу о внесении поправок в Конституцию, которые расширяют полномочия главы государства и наделяют его правом роспуска парламента. Законопроект предусматривает включение в основной закон еще пяти случаев, когда парламент может быть распущен главой государства. В настоящее время, согласно законодательству, парламент может быть распущен только в двух случаях: если законодательный орган власти в течение трех месяцев не является работоспособным, не принимает законы и постановления, а также в том случае, если депутаты не утвердили правительство в 45-дневный срок после внесения предложения по этому вопросу.
Однако правящее большинство проевроепейских партий в парламенте отказалось обсуждать инициативу президента. Столкнувшись с сопротивлением депутатов, Додон инициировал консультативный референдум о расширении полномочий главы государства из-за конфликта с проевропейским большинством в парламенте.
На плебисцит вынесено четыре вопроса: о предоставлении президенту дополнительных прав для роспуска парламента и организации досрочных выборов, снижении числа депутатов парламента со 101 до 71, отмене принятого парламентом закона, который возложил на население бремя возврата украденного из банковской системы €1 млрд, а также вопрос об изучении в школах истории Молдавии вместо истории Румынии. Как предполагается, референдум пройдет в октябре.
Игорь Додон назвал неправомерной инициативу Либеральной партии (ЛП), которая накануне объявила об организации референдума для его смещения.
"Как можно начинать собирать подписи, если инициатива не имеет юридического эффекта?" - сказал сегодня Додон журналистам.
По его мнению, таким образом либералы решили ответить на подготовку к референдуму по отставке их вице-председателя, мэра Кишинева Дорина Киртакэ. "Еще одна причина - это падающая популярность партии, которая на следующих выборах точно не пройдет в парламент", - отметил президент.
О подготовке к референдуму для отставки Додона объявил на брифинге лидер ЛП Михай Гимпу, который считает, что "в конституции такая возможность предусмотрена". Однако, как прокомментировала ТАСС председатель Центральной избирательной комиссии Алина Руссу, "инициатива о проведении референдума по отставке президента может исходить только от парламента".