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WikiLeaks обнаружила новую программу ЦРУ для кибершпионажа

Международная панорама
19 мая, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Новая технология позволяет сотрудникам ЦРУ удаленно изменять настройки операционных систем, заносить вирусы и выгружать файлы с зараженных устройств

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© ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обладает технологией под названием Athena, которая позволяет спецслужбам удаленно получать доступ к компьютерам и хранящейся на них информации. Об этом сообщила в пятницу организация WikiLeaks.

По ее данным, с помощью Athena сотрудники ЦРУ могут удаленно изменять настройки операционных систем, заносить вирусы, а затем выгружать файлы с зараженных устройств. Athena работает на компьютерах с программным обеспечением Windows. Программа была разработана ЦРУ совместно с американской компанией Siege Technologies, занимающейся вопросами кибербезопасности.

Документы о технологии Athena входят в серию публикаций WikiLeaks под названием Vault 7 (кодовое название крупнейшей серии утечек материалов ЦРУ - прим. ТАСС). WikiLeaks 7 марта приступила к обнародованию массива данных о различных способах кибершпионажа, применяемых ЦРУ. Из этой информации следовало, что ведомство в Лэнгли (штат Вирджиния) разработало программы, позволяющие производить слежку при помощи мобильных телефонов, а также технологии, благодаря которым можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Последние позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram.

WikiLeaks - международная некоммерческая организация, специализирующийся на публикации в интернете секретных и конфиденциальных документов различного характера без раскрытия их источников.

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