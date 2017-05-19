Ассанж намерен попросить политическое убежище во Франции

ПАРИЖ, 19 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж намерен запросить у Франции предоставления ему политического убежища. Об этом его адвокат Жулиан Бранко заявил в четверг французской радиостанции FranceInfo.

"Считаю, что Франции следует со всей ответственностью подойти к данном вопросу и предоставить Ассанжу политическое убежище", - сказал адвокат.

"Он хочет сейчас попытаться покинуть посольство Эквадора в Лондоне и попросить Францию сделать соответствующий жест, принять его и предоставить убежище, чтобы защитить его от преследования со стороны США", - заявил Бранко.

По словам адвоката, у его подзащитного есть все основания полагать, что его экстрадируют в США, если он выйдет из здания диппредставительства латиноамериканской страны. "Звучали угрозы осудить Джулиана Ассанжа на пожизненный срок, в том числе и от самого Дональда Трампа несколько недель назад", - пояснил юрист.

Ранее в 2015 году Ассанж уже направлял открытое письмо на имя Франсуа Олланда, занимавшего тогда пост президента, с просьбой предоставить ему политическое убежище. Кроме того, основатель WikiLeaks ссылался на то, что дальнейшее пребывание в здании посольства, где он находился фактически в заточении с 2012 года, представляет опасность для его физического и морального здоровья.

Елисейский дворец тогда отклонил запрос Ассанжа. Теперь же, заявил адвокат, стоит лишь надеяться на то, что позиция нового президента Эмманюэля Макрона окажется иной.