Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ассанж намерен попросить политическое убежище во Франции

Международная панорама
19 мая, 15:29 дата обновления: 19 мая, 15:48 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

У основателя WikiLeaks есть все основания полагать, что его экстрадируют в США, если он покинет здание посольства Эквадора, отметил адвокат Джулиана Ассанжа Жулиан Бранко

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж

© REUTERS/Peter Nicholls

ПАРИЖ, 19 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж намерен запросить у Франции предоставления ему политического убежища. Об этом его адвокат Жулиан Бранко заявил в четверг французской радиостанции FranceInfo.

"Считаю, что Франции следует со всей ответственностью подойти к данном вопросу и предоставить Ассанжу политическое убежище", - сказал адвокат.

"Он хочет сейчас попытаться покинуть посольство Эквадора в Лондоне и попросить Францию сделать соответствующий жест, принять его и предоставить убежище, чтобы защитить его от преследования со стороны США", - заявил Бранко.

По словам адвоката, у его подзащитного есть все основания полагать, что его экстрадируют в США, если он выйдет из здания диппредставительства латиноамериканской страны. "Звучали угрозы осудить Джулиана Ассанжа на пожизненный срок, в том числе и от самого Дональда Трампа несколько недель назад", - пояснил юрист.

Ранее в 2015 году Ассанж уже направлял открытое письмо на имя Франсуа Олланда, занимавшего тогда пост президента, с просьбой предоставить ему политическое убежище. Кроме того, основатель WikiLeaks ссылался на то, что дальнейшее пребывание в здании посольства, где он находился фактически в заточении с 2012 года, представляет опасность для его физического и морального здоровья.

Елисейский дворец тогда отклонил запрос Ассанжа. Теперь же, заявил адвокат, стоит лишь надеяться на то, что позиция нового президента Эмманюэля Макрона окажется иной.

Смотрите также

Ассанж отреагировал на прекращение расследования фотографией в Twitter

Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа

Обвинившая Ассанжа в изнасиловании девушка шокирована решением прокуратуры

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Закрытие дела Ассанжа
Персоны
Ассанж, Джулиан
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Часть декоративной лепнины упала со здания в центре Москвы
3
МИД Украины: в Ватикане обсуждались "антицерковные" законы при участии посла
4
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
Хуснуллин: проработка 300 стартовых площадок идет в рамках подготовки к реновации
7
Источник: посол Украины вызван в Ватикан для разъяснений "антицерковных законов"
Темы дня
Загрузка...
Реклама